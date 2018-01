Creadoor doceniony na gali Home Zone

Projekt Home Zone, choć cieszy się niedługą tradycją, zdążył zaskarbić sobie uznanie tak architektów, jak i wiodących producentów z branży wnętrzarskiej. Przyznawane w ramach tej inicjatywy wyróżnienia (Znak Jakości i TOP MARKA) mają za zadanie uhonorować produkty, które są nie tylko innowacyjne, ale i pozwalają kreować w pełni komfortową, funkcjonalną i estetyczną przestrzeń.

Podczas uroczystej Gali projektu, która odbyła się 29.11.2017 r. w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, nagrody Znaku Jakości oraz TOP MARKA odebrał sam właściciel CREADOOR, Michał Głogowski:

- Wprowadzając na rynek najwyższej jakości produkty wystroju wnętrz, wsparte unikalną technologią wypalania w drewnie indywidualnych wzorów z wyczuwalną głębią, chcemy nie tylko gwarantować naszym odbiorcom dostęp do najwyższej klasy elementów wystroju wnętrz. Wierzymy, że dzięki nieznanym dotąd koncepcjom jesteśmy w stanie kreować zupełnie nowe potrzeby, które pozwolą znacznie podnieść komfort codziennego życia. Otrzymane wyróżnienia są dla nas miłym potwierdzeniem, że idea zmieniania drzwi, mebli i zabudów wnętrz naszych Klientów w prawdziwe dzieła sztuki, okazała się jak najbardziej trafiona - stwierdził laureat.

Co niezwykle ważne, nagrody Home Zone nie są przyznawane na zasadzie tradycyjnego plebiscytu. Kapitułę tworzy bowiem kilkunastu wybitnych architektów i projektantów, cieszących się renomą na międzynarodowej arenie.

Jakie korzyści wiążą się z zakwalifikowaniem do czołówki firm wyróżnionych w projekcie Home Zone? Znalezienie się w gronie najlepszych to przede wszystkim szansa na dotarcie do nowych grup odbiorców oraz umocnienie pozycji firmy na rynku.

Więcej informacji o ofercie marki CREADOOR: https://www.creadoor.pl/